Jadwal 16 Besar Hong Kong Open 2025: Lawan Berat Menanti Pebulu Tangkis Indonesia

jpnn.com - Wakil Indonesia mulai menemui lawan tangguh pada 16 besar turnamen Hong Kong Open 2025.

Dari sektor tunggal putra, Alwi Farhan dijadwalkan menghadapi wakil China Weng Hong Yang.

Ini menjadi ujian berikutnya buat Alwi setelah di laga sebelumnya mengalahkan tunggal putra Hong Kong Jason Gunawan dengan skor 21-15, 22-20.

Untuk sektor ganda putra, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana serta Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menemui jalan terjal.

Leo/Bagas akan berhadapan dengan pasangan China Liang Wei Keng/Wang Chang, sedangkan Sabar/Reza bertemu ganda putra Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Ujian juga coba dilewati tiga ganda putri Indonesia, yaitu Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi, serta Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Sektor ganda campuran pun tak kalah panas. Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mendapat ujian berat dari pasangan unggulan.

Adnan/Indah bertemu pasangan Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran, sedangkan Jafar/Felisha akan menghadapi duo China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.