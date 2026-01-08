menu
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Jadwal 16 Besar Malaysia Open 2026: Intip Peluang 5 Wakil Indonesia

Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani saat berlaga pada ajang Malaysia Open 2026 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis (8/1). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Indonesia menempatkan lima wakil pada babak 16 besar Malaysia Open 2026.

Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie akan menghadapi wakil tuan rumah Leong Jun Hao.

Laga ini diprediksi tidak berjalan mudah bagi Jojo -sapaan akrab Jonatan- yang pada pertemuan terakhir di 16 besar Singapore Open 2025 kalah dari Leong.

Saat itu, berlaga di Singapore Indoor Stadium, pemain asal klub PB Tangkas tersebut menyerah 16-21, 19-21.

Pertandingan tidak kalah seru juga tersaji di sektor tunggal putri saat Putri Kusuma Wardani berhadapan dengan wakil Amerika Serikat Beiwen Zhang.

Pebulu tangkis asal klub Exist Badminton Club itu berupaya melangkah lebih jauh demi menjaga peluang meraih gelar juara di awal musim.

Indonesia masih memiliki dua wakil di sektor ganda putra, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Fajar/Fikri bakal berhadapan dengan Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh (Taiwan). Adapun Sabar/Reza jumpa pasangan Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju (Korea).

Jadwal lima wakil Indonesia di 16 besar Malaysia Open 2026 mulai menemui lawan-lawan tangguh, Kamis (8/1)

