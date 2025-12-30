menu
Jadwal 3 Pertandingan Kandang Malut United Berubah

Jadwal 3 Pertandingan Kandang Malut United Berubah
Skuad Malut United saat berlatih di Gelora Kie Raha, Ternate. Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - TERNATE - Jadwal kick off tiga laga kandang Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Kota Ternate, berubah.

"Semula tiga laga kandang itu dijadwalkan pukul 21.00 WIT dan diubah menjadi 15.30 WIT, berdasarkan penyesuaian jadwal resmi dari operator kompetisi, ILeague," kata Ketua Local Organizing Committee (LOC) Malut United, Maurice Tuguis.

Berdasarkan jadwal terbaru dari operator liga, pertandingan Malut United vs PSBS Biak pada 4 Januari 2026 dimajukan dari pukul 21.00 WIT menjadi 15.30 WIT.

Perubahan itu juga berlaku pada dua laga kandang, yakni melawan Persik pada 24 Januari 2026 dan melawan Bhayangkara FC pada 31 Januari 2026.

Perubahan waktu pertandingan home Malut United di Super League tersebut telah ditetapkan melalui surat resmi ILeague.

"Penyesuaian ini berdasarkan surat resmi dari ILeague selaku operator kompetisi Super League musim 2025/26," ujar Maurice.

Menurut dia, surat tersebut membuat seluruh pihak terkait, termasuk panitia, tim, dan pemangku kepentingan lain, menyesuaikan persiapan pertandingan.

"Panitia telah menerima surat penyesuaian waktu tanding Malut United di Gelora Kie Raha dari ILeague. Kami siap menindaklanjuti dan menyesuaikan seluruh aspek teknis pelaksanaan pertandingan," katanya.

Malut United pun mengimbau para pendukung setia memperhatikan kembali waktu pertandingan.

