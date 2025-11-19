Jadwal 32 Besar Australian Open 2025: Pebulu Tangkis Indonesia Coba Jaga Kesucian
jpnn.com - Sembilan wakil Indonesia akan memulai perjuangan di babak 32 besar Australian Open 2025.
Laga tersebut digelar di Quaycentre, Sydney, Rabu (19/11/2025) mulai pukul 05.00 pagi WIB.
Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan turnamen BWF Super 500 itu bisa melalui streaming di Vidio.com.
Dari sektor tunggal putra, Alwi Farhan, Yohanes Saut Marcellyno, dan Jonatan Christie akan tampil.
Laga ini menjadi ujian bagi Saut yang baru saja tampil di Indonesia International Challenge 2025 di Yogyakarta. Dia akan menghadapi wakil India, Prannoy H.S.
Dari sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan menantang wakil Taiwan Shung Shuo Yun.
Adapun ganda putra unggulan keempat, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani sudah ditunggu pasangan Jepang Hiroki Midorikawa/Kyohei Yamashita.
Dari sektor ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi berupaya menyusul rekan-rekannya yang telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar.
Jadwal wakil Indonesia saat berlaga pada 32 besar ajang Australia Open 2025, Rabu (19/11)
