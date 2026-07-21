Jadwal 32 Besar China Open 2026: 5 Wakil Indonesia Berjuang Cari Kemenangan
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali menurunkan komposisi sebelas pemain pada turnamen bulu tangkis China Open 2026.
Rencananya ajang akbar BWF Super 1000 itu akan digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Selasa (21/7) mulai pukul 08.00 pagi WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di Vidio.com.
Dari sektor tunggal putri akan tampil Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil tuan rumah, Han Qian Xing.
Dari sektor ganda putra akan bermain Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlev Isfahani.
Ganda putri menampilkan Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi.
Fadia/Tiwi menghadapi lawan tangguh di babak pertama yaitu wakil Jepang, Sayaka Hirota/Ayako Sakuramoto.
Adapun dari sektor ganda campuran bakal menurunkan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja yang akan menghadapi wakil Skotlandia, Alexander Dunn/Julie Macpherson.
Indonesia kembali menurunkan komposisi 11 pemain pada turnamen bulu tangkis China Open 2026.
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