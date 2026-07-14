menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Jadwal 32 Besar Japan Open 2026: Alwi dan Jojo Menghadapi Lawan Tangguh

Jadwal 32 Besar Japan Open 2026: Alwi dan Jojo Menghadapi Lawan Tangguh

Jadwal 32 Besar Japan Open 2026: Alwi dan Jojo Menghadapi Lawan Tangguh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alwi Farhan. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - TOKYO - Pebulu tangkis Indonesia akan berlaga di Japan Open 2026 Super 750.

Pertandingan bakal berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Selasa (14/7) mulai pukul 07.00 pagi WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan semua pertandingan bisa melalui streaming di Vidio.com.

Baca Juga:

Wakil Indonesia yang dijadwalkan bertanding hari ini, di antaranya ada Alwi Farhan dan Jonatan Christie (tunggal putra).

Alwi akan menghadapi tunggal putra tuan rumah, yakni Kenta Nishimoto.

Menilik rekor pertemuan tercatat pemain asal klub Exist Badminton itu belum pernah menang melawan tunggal putra ranking 20 dunia tersebut.

Baca Juga:

Pada pertemuan terakhir pada 16 Besar Thailand Open 2026 tercatat juara BWF World Junior 2023 itu menyerah dengan skor 15-21, 21-9, 13-21.

Pemain lainnya yang akan bertanding di sektor tunggal putra, yaitu Jonatan Christie yang akan menghadapi wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul.

Jadwal wakil Indonesia pada hari pertama Japan Open 2026, Selasa (14/7) di Tokyo Metropolitan Gymnasium

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI