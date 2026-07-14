Jadwal 32 Besar Japan Open 2026: Alwi dan Jojo Menghadapi Lawan Tangguh

jpnn.com - TOKYO - Pebulu tangkis Indonesia akan berlaga di Japan Open 2026 Super 750.

Pertandingan bakal berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Selasa (14/7) mulai pukul 07.00 pagi WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan semua pertandingan bisa melalui streaming di Vidio.com.

Wakil Indonesia yang dijadwalkan bertanding hari ini, di antaranya ada Alwi Farhan dan Jonatan Christie (tunggal putra).

Alwi akan menghadapi tunggal putra tuan rumah, yakni Kenta Nishimoto.

Menilik rekor pertemuan tercatat pemain asal klub Exist Badminton itu belum pernah menang melawan tunggal putra ranking 20 dunia tersebut.

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Pada pertemuan terakhir pada 16 Besar Thailand Open 2026 tercatat juara BWF World Junior 2023 itu menyerah dengan skor 15-21, 21-9, 13-21.

Pemain lainnya yang akan bertanding di sektor tunggal putra, yaitu Jonatan Christie yang akan menghadapi wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul.