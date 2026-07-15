Jadwal 32 Besar Japan Open 2026: Delapan Wakil Indonesia Berupaya Cari Tiket Babak Kedua
jpnn.com, JAKARTA - Delapan wakil Indonesia akan memulai perjuangan pada 32 besar Japan Open 2026, Rabu (15/7).
Rencananya laga babak pertama turnamen BWF Super 750 itu akan digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com.
Dari sektor tunggal putra akan bertanding Moh Zaki Ubaidillah menghadapi wakil Denmark, Rasmus Gemke.
Adapun sektor tunggal putri bakal tampil Putri Kusuma Wardani melawan pebulu tangkis Amerika Serikat, Beiwen Zheng.
Sektor ganda putra akan menampilkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.
Pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum serta Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti juga akan bertanding.
Adapun dari sektor ganda campuran tercatat pasangan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah berlaga melawan wakil Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue.
Lihat di sini jadwal delapan wakil Indonesia yang akan memulai perjuangan pada 32 besar Japan Open 2026, Rabu (15/7).
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