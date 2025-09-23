menu
Jadwal 32 Besar Korea Open 2025: Rian/Yeremia Menghadapi Ujian Berat
Pasangan Muhammad Rian Ardianto/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan saat berlaga pada ajang China Masters 2025. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Indonesia akan menurunkan kekuatan terbaik saat berlaga pada ajang Korea Open 2025.

Rangkaian babak pertama turnamen BWF Super 500 itu akan digelar di Suwon Gymnasium, Selasa (23/9/2025) mulai pukul 08.00 WIB.

Dari sektor tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo dan Moh Zaki Ubaidillah akan memulai dari babak kualifikasi.

Adapun dari sektor ganda putri, terdapat pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Peraih medali emas SEA Games 2021 itu akan jumpa wakil Hong Kong Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan.

Dari sektor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta Muhammad Rian Ardianto/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan juga berjuang hari ini.

Fajar/Fikri dijadwalkan menghadapi wakil Malaysia Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong.

Jadwal wakil Indonesia yang berlaga pada 32 besar Korea Open 2025 di Suwon Gymnasium, Selasa (23/9)

