Jadwal 32 Besar Malaysia Masters 2026: Jalan Terjal Ganda Putra Raih Gelar Juara

Pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat saat berlaga pada ajang All England 2026 di Birmingham, Inggris. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Indonesia berupaya meraih hasil di Malaysia Masters 2026.

Satu gelar juara melalui pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di Thailand Open 2026 menjadi pelecut pemain lainnya untuk berprestasi.

Rencananya ajang Malaysia Masters 2026 akan digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur mulai Selasa (19/5).

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa streaming di Vidio.com.

Sektor ganda putra, yakni Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat akan mengawali perjuangan dari babak 32 besar.

Putra/Bagas akan berhadapan dengan lawan tangguh yakni Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Adapun Rian/Rahmat mendapatkan ujian perdana dari pasangan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Dari sektor ganda putri tercatat duel sesama wakil Merah Putih yaitu Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine vs Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu akan tersaji.

Sektor ganda putra Indonesia di Malaysia Masters 2026 bakal sulit sejak babak pertama, Selasa (19/5).

