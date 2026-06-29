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Jadwal 32 Besar Piala Dunia 2026: Brasil, Jerman, atau Belanda yang Gugur?

Jadwal 32 Besar Piala Dunia 2026: Brasil, Jerman, atau Belanda yang Gugur?
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Pelatih Belanda Ronald Koeman. Foto: Eloisa Sanchez/Reuters

jpnn.com - HOUSTON - Fase 32 Besar Piala Dunia 2026 pada Selasa (30/6) dini hari hingga siang bakal menggetarkan jiwa-jiwa para pencandu bola.

Tiga kekuatan lawas sepak bola dunia, yakni Brasil, Jerman, dan Belanda akan merumput, menghadapi lawan-lawan yang kuat.

Brasil vs Jepang. Jerman vs Paraguay. Belanda vs Maroko.

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Siapa di antara Brasil, Jerman, dan Belanda yang gugur di 32 Besar?

Atau ketiganya mencapai 16 Besar?

Jepang mengalahkan Brasil 3-2 dalam pertandingan persahabatan di Tokyo pada Oktober, dan Pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengatakan bahwa pertandingan itu telah memberinya wawasan yang sangat baik tentang Jepang.

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"Saya mendapat pengalaman dan pengetahuan sebagai pelatih timnas, bahwa Jepang adalah salah satu tim terbaik di dunia," katanya.

"Kami harus menghormati mereka dan akan mempersiapkan pertandingan seperti final," imbuh Ancelotti.

Cek jadwal pertandingan 32 Besar Piala Dunia 2026 Selasa dini hari hingga siang hari. Wow semuanya.

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