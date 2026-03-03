Jadwal All England 2026, Menanti Debut Raymond/Joaquin

jpnn.com - Wakil Indonesia akan memulai perjuangan pada ajang All England 2026.

Enam wakil Merah Putih dijadwalkan tampil di babak 32 besar yang digelar di Utilita Arena Birmingham, Selasa (3//20263), mulai pukul 17.00 WIB.

Dari sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi wakil Denmark Mia Blichfeldt.

Baca Juga: Kabar Tak Sedap soal All England 2026

Pada sektor ganda putra, Indonesia diwakili Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Fajar/Fikri dijadwalkan menghadapi Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia), sedangkan Leo/Bagas berjumpa Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan).

Adapun Raymond/Joaquin yang menjalani debut akan menantang wakil Korea Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju.

Baca Juga: Mimpi Sejumlah Pemuda Indonesia di Panggung All England 2026

Juara Australia Open 2025 itu berharap bisa tampil maksimal dan menciptakan kejutan pada turnamen BWF Super 1000 tersebut.

"Saya sendiri senang banget karena ini memang turnamen yang sudah kami kejar dari kecil. Kami pengen merasakan main di sini dan Puji Tuhan sekarang kesampaian," ungkap Joaquin.