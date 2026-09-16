Jadwal Asian Games 2026: Voli Putri Indonesia Tantang Nepal, Basket Hadapi Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Kontingen Indonesia akan memulai perjuangan pada ajang Asian Games 2026 pada Kamis (17/9).

Tercatat sejumlah atlet Merah Putih dijadwalkan turun bertanding di beberapa cabang olahraga yang digelar di Cluster Aichi.

Salah satu cabang olahraga yang akan menjadi perhatian adalah bola voli putri.

Timnas voli putri Indonesia yang tergabung di Grup A dijadwalkan menghadapi Nepal pada pukul 19.20 waktu Jepang di Park Arena Komaki.

Selain voli, kontingen Indonesia yang akan bertanding juga ada bola basket putri.

Ayu Sriartha dan kolega dijadwalkan bertanding melawan Thailand.

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Dari cabang teqball, atlet Indonesia juga akan tampil di nomor tunggal putra dan ganda putra.

Pertandingan rencananya akan digelar di Nagoya City Higashi Sports Center.