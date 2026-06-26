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Jadwal Balapan di Belanda & Klasemen MotoGP 2026, Panas!

Jadwal Balapan di Belanda & Klasemen MotoGP 2026, Panas!
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Marc Marquez (kiri) dan Francesco Bagnaia. Foto: motogp

jpnn.com - ASSEN - Transfer pembalap MotoGP 2027 mewarnai dan memanaskan MotoGP Belanda 2026 yang digelar di Circuit Assen akhir pekan ini.

Marc Marquez mendapat perpanjangan kontrak.

Pedro Acosta ke Ducati.

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Francesco Bagnaia ke Aprilia.

Jorge Martin..entahlah.

Balapan di Belanda mungkin menjadi perang psikologis nan panas di antara pembalap-pembalap yang berada di bursa transfer, juga dengan timnya.

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CEO Aprilia Massimo Rivola menyatakan bahwa langkah mereka untuk merekrut Bagnaia sebagai rekan Marco Bezzecchi mulai 2027, merupakan pertanda jelas dari visi mereka untuk mendukung Italia.

Rivola juga percaya bahwa transfer Bagnaia dari Ducati ke Aprilia akan menambah momen emas yang dinikmati Italia dalam olahraga.

MotoGP Belanda mungkin menjadi perang psikologis nan panas di antara pembalap tersebut dengan timnya.

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