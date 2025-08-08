Jadwal BRI Super League Hari Ini, Ada yang Excited
Jumat, 08 Agustus 2025 – 08:01 WIB
jpnn.com - SAMARINDA - Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi tamu untuk Borneo Samarinda FC pada pekan ke-1 BRI Super League 2025/26.
Laga Borneo FC vs Bhayangkara FC itu akan hadir di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat (8/8) pukul 15.30 WIB.
Penjaga gawang Bhayangkara FC Awan Setho mengatakan, ia dan rekan-rekannya siap untuk kembali berlaga di kompetisi tertinggi di Indonesia.
"Sejauh ini persiapan sangat baik. Kami sangat antusias untuk bisa kembali memenangi BRI Super League," kata Awan Setho.
"Pertandingan pertama sangat penting. Semoga bisa memberikan hasil yang maksimal," imbuhnya.
Bhayangkara FC merupakan salah satu tim yang promosi ke BRI Super League 2025/26.
Cek jadwal BRI Super League hari ini di sini dan simak pernyataan pemain dan pelatih Bhayangkara FC.
