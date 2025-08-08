menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Jadwal BRI Super League Hari Ini, Ada yang Excited

Jadwal BRI Super League Hari Ini, Ada yang Excited

Jadwal BRI Super League Hari Ini, Ada yang Excited
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek Bhayangkara Presisi Lampung FC Muhammad Ferrari. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - SAMARINDA - Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi tamu untuk Borneo Samarinda FC pada pekan ke-1 BRI Super League 2025/26.

Laga Borneo FC vs Bhayangkara FC itu akan hadir di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat (8/8) pukul 15.30 WIB.

Penjaga gawang Bhayangkara FC Awan Setho mengatakan, ia dan rekan-rekannya siap untuk kembali berlaga di kompetisi tertinggi di Indonesia.

Baca Juga:

"Sejauh ini persiapan sangat baik. Kami sangat antusias untuk bisa kembali memenangi BRI Super League," kata Awan Setho.

Baca Juga:

"Pertandingan pertama sangat penting. Semoga bisa memberikan hasil yang maksimal," imbuhnya.

Bhayangkara FC merupakan salah satu tim yang promosi ke BRI Super League 2025/26.

Cek jadwal BRI Super League hari ini di sini dan simak pernyataan pemain dan pelatih Bhayangkara FC.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI