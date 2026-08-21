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Jadwal BWF World Championships 2026: 5 Wakil Indonesia Berburu Tiket Semifinal

Jadwal BWF World Championships 2026: 5 Wakil Indonesia Berburu Tiket Semifinal
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Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang BWF World Championships 2026 di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, Kamis (20/8). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Sebanyak lima wakil Indonesia akan melanjutkan perjuangan pada babak perempat final BWF World Championships 2026.

Laga delapan besar Kejuaraan Dunia tersebut dijadwalkan berlangsung di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, Jumat (21/8/2026).

Dari lima wakil yang tersisa, sektor ganda putri menjadi penyumbang terbanyak.

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Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan ketiga asal Korea Baek Ha-na/Lee So-hee.

Sementara itu, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum bakal berhadapan dengan pasangan China Li Yijing/Luo Xumin.

Dari sektor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mendapat tantangan dari wakil Taiwan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan

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Pada nomor tunggal putra, Alwi Farhan akan menghadapi unggulan keenam asal Taiwan Chou Tien Chen.

Alwi yang berstatus unggulan ke-11 berusaha melanjutkan kejutan setelah sebelumnya menyingkirkan wakil tuan rumah India Ayush Shetty dengan skor 21-19, 21-11.

Lihat di sini jadwal pertandingan wakil Indonesia pada perempat final ajang BWF World Championships 2026, Jumat (21/8)

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