Jadwal BWF World Championships 2026: Jonatan Christie dan 3 Wakil Indonesia Bertarung
jpnn.com - Sebanyak empat wakil Indonesia akan melanjutkan perjuangan pada babak pertama BWF World Championships 2026.
Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie akan memulai perjuangannya pada Kejuaraan Dunia yang berlangsung di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, India, Selasa (18/8/2026).
Pebulu tangkis kelahiran 15 September 1997 itu akan menghadapi wakil Jerman Matthias Kicklitz.
Selain Jonatan, tiga wakil Indonesia lainnya berasal dari sektor ganda campuran.
Pasangan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Pranata akan menghadapi wakil Serbia Mihajlo Tomic/Andjela Vitman.
Sementara itu, Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran dijadwalkan bertemu pasangan Prancis Julien Maio/Lea Palermo.
Adapun Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja akan melawan pasangan Malaysia Wong Tien Ci/Liem Chiew Sien.
Keempat wakil Merah Putih tersebut diharapkan mampu mengikuti jejak rekan-rekannya yang lebih dahulu bertanding dengan mengamankan kemenangan pada babak pertama.
Lihat di sini jadwal babak pertama wakil Indonesia saat tampil pada ajang BWF World Championships 2026, Selasa (18/8)
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