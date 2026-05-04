Jadwal dan Klasemen Super League: Persib Butuh Energi Lebih

jpnn.com - BANDUNG - Juru taktik Persib Bandung Bojan Hodak mewaspadai kekuatan PSIM Yogyakarta, tim yang akan dijamu pada pekan ke-31 Super League, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5) sore WIB.

"Kami fokus pada lawan yang memiliki organisasi yang baik dan sulit dikalahkan di semua pertandingan. Bahkan ketika kalah, mereka hanya kalah dengan selisih satu gol. Itu karena tidak ada yang bisa meremehkan tim yang bekerja sangat keras," tuturnya.

Hodak tetap optimistis Federico Barba dan kawan-kawan mampu mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

"Jadi saya memperkirakan pertandingan yang sulit. Namun, saya berharap tim bisa mendapatkan hasil positif," tuturnya.

Persib masih berada di puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 69, sama dengan Borneo FC yang berada di peringkat kedua.

Bek Persib Federico Barba mengatakan tim saat ini dalam kondisi baik, tetapi masih butuh energi lebih untuk memusatkan fokus memenangi semua laga sisa.

"Dari pertandingan terakhir (vs Bhayangkara), kami mendapatkan banyak kepercayaan diri karena itu adalah laga yang sangat berat. Kami berhasil melaluinya bersama-sama. Ini sangat bagus, dan sekarang kami butuh energi lebih," kata Barba.

Dia memastikan Persib akan tampil habis-habisan untuk mengamankan poin penuh di kandang sendiri.