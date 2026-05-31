Jadwal dan Live Streaming Final Singapore Open 2026

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kiri) dan Muhammad Shohibul Fikri. Foto: CN-STR/AFP

jpnn.com - SINGAPORE - Singapore Open 2026 Super 750 tiba di hari terakhir.

Lima partai final bakal hadir di Singapore Indoor Stadium, Minggu (31/5) mulai pukul 13.00 WIB.

Anda bisa menyaksikan semua laga puncak dari lima nomor itu via live streaming Vidio.

Final ganda putri menjadi pembuka dan sudah pasti China yang juara.

Wakil Indonesia, yakni ganda putra peringkat tiga dunia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri ketemu duo India ranking ke-4 dunia Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Rekor pertemuan 2-1, Fajar/Fikri unggul.

Fikri mengaku telah menyaksikan langsung dan menganalisis permainan Satwik/Chirag saat mengalahkan ganda putra nomor 1 dunia dari Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae di semifinal.

“Di final tidak akan mudah lawan Satwik/Chirag. Tadi pun kami berdua datang lebih cepat ke arena untuk melihat permainan mereka melawan Kim/Seo dan sangat luar biasa. Namun, itu tidak membuat kami gentar, kami akan coba yang terbaik, semoga hasilnya maksimal,” kata Fikri dalam keterangan PBSI. (jpnn/antara)

Indonesia punya satu wakil di final Singapore Open 2026 Super 750. Anda sudah tahu kan siapa yang dimaksud?


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

