Jadwal Duta Indonesia di Top 8 Singapore Open 2026 Hari Ini

Alwi Farhan. Foto: Adek Berry/AFP

jpnn.com - SINGAPORE - Tunggal putra Indonesia peringkat 13 dunia Alwi Farhan belum memenangi apa pun di Singapore Open 2026 Super 750.

Alwi pun menyadari hal itu setelah dirinya menjadi buah bibir, seusai mengalahkan si nomor satu dunia Shi Yu Qi (China) di 16 Besar kemarin.

"Saya ingin menjaga tetap rendah hati, karena besok (hari ini; perempat final) akan lebih penting lagi,” tutur Alwi.

Pada perebutan tiket semifinal di Singapore Indoor Stadium, Jumat (29/5) sore nanti, Alwi akan meladeni tunggal putra Jepang Kodai Naraoka.

Rekor head to head 0-1 Alwi tertinggal dari Naraoka.

Pertandingan Alwi vs Naraoka menjadi match ke-9 di Court 1. Paling cepat laga itu digelar pukul 17.40 WIB.

Pemenang Alwi vs Naraoka akan ketemu Anders Antonsen (Denmark) vs Alex Lanier (Prancis) di semifinal.

Sementara itu, satu wakil lainnya dari Merah Putih, ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri ketemu duet Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Indonesia masih bisa menempatkan dua wakil di Singapore Open 2026 Super 750. Lumayan.

