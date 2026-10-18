Jadwal Final Denmark Open 2026: Rekor Susi Susanti Patah?

jpnn.com - ODENSE - Salah satu final Denmark Open 2026 Super 750 terkait dengan legenda bulu tangkis dunia dari Indonesia Susi Susanti.

Mbak Susi yang kini berusia 55 tahun sudah lama gantung raket, tetapi rekornya dalam urusan jumlah gelar internasional terbanyak (tidak termasuk regional games), 46 gelar, baru disamai oleh tunggal putri nomor satu saat ini An Se Young (Korea).

Jadi, jika An Se Yong mengalahkan Akane Yamaguchi (Jepang) di final Denmark Open 2026 hari ini, rekor Susi Susanti pun patah. An Se Young 'berdiri sendiri' dengan 47 gelar.

"Sejarah menanti An. Dia hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melampaui rekor legenda Susi Susanti, sebagai pemain tunggal putri dengan jumlah gelar internasional terbanyak. An hanya butuh satu kemenangan lagi untuk meraih gelar ke-47, jumlah yang akan melampaui rekor 46 gelar milik Susi Susanti (tidak termasuk ajang Regional Games)," ulasan awak BWF.

Apa kata An Se Young? Apakah rekor itu penting buat pemain yang baru berusia 24 tahun itu?

"Saya belum ingin memikirkan soal rekor. Saya harus menjaga fokus pada pertandingan berikutnya. Saya ingin terus berkembang," ujar An.

Selain An Se Young vs Akane Yamaguchi, empat partai final lainnya di Denmark Open 2026 Super 750 menjanjikan laga seru.

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