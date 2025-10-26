Jadwal Final French Open 2025: Fajar/Fikri Bawa Harapan Indonesia

jpnn.com - Harapan Indonesia di ajang French Open 2025 kini tertumpu pada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Ganda putra andalan Merah Putih itu akan berjuang di partai final menghadapi pasangan tangguh Korea, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

Rangkaian final French Open 2025 akan berlangsung hari ini, Minggu (26/10/2025) mulai pukul 17.00 WIB.

Duel Fajar/Fikri vs Kim/Seo menjadi partai keempat dalam jadwal final kali ini.

Sorotan fan bulu tangkis Indonesia kini tertuju pada Fajar/Fikri, satu-satunya wakil Merah Putih yang masih bertahan hingga laga puncak.

Fajar/Fikri melangkah ke final setelah tampil impresif dengan menghajar unggulan kedua asal Malaysia Aaron Chia/Soh lewat kemenangan dua gim langsung 21-14, 21-19.

Fajar menyadari tantangan besar sudah menanti. Kim/Seo dikenal sebagai pasangan dengan performa stabil sepanjang musim, dan menjadi salah satu lawan paling tangguh di sektor ganda putra.

"Sangat senang bisa ke final lagi, tetapi kami mau juara. Jadi, nanti lawan Kim/Seo harus siap capek, baik secara fisik, mental, maupun fokus. Besok harus habis-habisan," tegas Fajar.