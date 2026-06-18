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Jadwal Final IBL 2026: Pelita Jaya Diprediksi Tidak Mudah Rengkuh Trofi Kelima

Jadwal Final IBL 2026: Pelita Jaya Diprediksi Tidak Mudah Rengkuh Trofi Kelima
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Pebasket Pelita Jaya, Jeff Withey saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Bogor Hornbills di GOR Laga Tangkas, Cibinong. Foto: Dokumentasi IBL

jpnn.com, JAKARTA - Final IBL 2026 akan mempertemukan Pelita Jaya dengan Bogor Hornbills.

Pelita Jaya melangkah seusai mengalahkan Dewa United dengan skor 3-1 dalam sistem best of five series.

Tim berjuluk PJ tersebut mampu menang di tiga gim dengan skor 93-79, 84-83, dan 94-78.

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Adapun Bogor Hornbills di luar dugaan mampu mengalahkan Satria Muda Bandung juga dengan skor 3-1.

Tim asal kota Hujan itu mampu membuka gim pertama 99-93 sebelum akhirnya menutup dengan kemenangan 93-82, dan 82-79.

Rencananya laga perdana final IBL 2026 akan digelar di GOR Soemantri, Jakarta, Jumat (19/6) mulai pukul 19.00 malam WIB.

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Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan final bisa melalui IBL TV.

Jadwal pertandingan final IBL 2026

Cek di sini jadwal pertandingan final IBL 2026 yang mempertemukan Pelita Jaya melawan Bogor Hornbills dalam best of five series

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