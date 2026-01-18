Jadwal Final India Open 2026: Ada Kejutan Super
jpnn.com - NEW DELHI - Kejutan luar biasa terjadi di final ganda campuran India Open 2026 Super 750 yang digelar di Indira Gandhi Sports Complex, Minggu (18/1).
Hasilnya, nanti. Ini soal kontestan. Finalis ganda campuran merupakan penakluk Top 2.
Ganda campuran nomor 1 dunia dari China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping kalah dari duo Thailand ranking empat dunia Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran 21-16, 19-21, 16-21.
Lalu, ganda campuran nomor 2 dunia, juga dari China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin kalah dari pasangan Denmark peringkat 12 dunia Mathias Christiansen/Alexandra Boje 21-16, 14-21, 14-21.
Tak ada China di final ganda campuran. Hal yang sangat jarang terjadi di turnamen BWF level Super 500 ke atas.
"Pada dasarnya, Alexandra mengatakan kepada saya, bahwa saya tidak bermain cukup baik,” kata Mathias setelah memastikan tiket final.
"Saya pikir dia benar," imbuhnya.
“Kami hanya mencoba mencari beberapa solusi karena kami tahu jika kami bermain seperti itu di gim pertama, maka kami akan dihancurkan juga di gim kedua," tutur Alexandra.
Final India Open 2026 Super 750 dimulai pukul 12.30 WIB. Cek jadwal lengkap di sini.
