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Jadwal Final Piala Presiden 2026 Diprotes, AFC Ternyata Sudah Beri Lampu Hijau

Jadwal Final Piala Presiden 2026 Diprotes, AFC Ternyata Sudah Beri Lampu Hijau
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Acara konferensi pers Piala Presiden 2026 menjelang partai final di Jakarta, Rabu (5/8). Foto: Dokumenasi Piala Presiden

jpnn.com - Laga final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung sesuai jadwal yang telah mendapat persetujuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Wakil Ketua Bidang Kompetisi Piala Presiden 2026 Risha Adi Wijaya mengatakan sejak awal panitia telah memperoleh persetujuan dari AFC untuk menggelar partai puncak pada Kamis (6/8/2026).

Hal tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan AFC bernomor AFC/IDN/T2/7612-2026.

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"Kami sangat menghargai persetujuan AFC yang memungkinkan kami menyelenggarakan pertandingan-pertandingan puncak ini sesuai jadwal yang telah dirancang," ujar Risha.

Persetujuan AFC tersebut juga sejalan dengan regulasi yang sejak awal diterapkan panitia Piala Presiden.

Laga semifinal digelar pada Selasa (4/8), mempertemukan Persija Jakarta melawan Persib Bandung serta Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC.

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Jadwal tersebut disusun dengan mengacu pada regulasi AFC, termasuk ketentuan mengenai masa pemulihan pemain antarlaga.

Panitia Piala Presiden 2026 juga menyebut regulasi tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh manajer tim sejak awal turnamen hingga menjelang babak semifinal.

Laga final Piala Presiden 2026 dipastikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh konfederasi sepak bola Asia (AFC), Kamis (6/8) mendatang

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