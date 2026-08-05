menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Jadwal Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya, Tanpa Penonton?

Jadwal Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya, Tanpa Penonton?

Jadwal Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya, Tanpa Penonton?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - GIANYAR – Jadwal laga final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, digelar pada Kamis 6 Agustus.

Persebaya Surabaya masuk final seusai menundukkan Arema FC dengan skor 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam.

Pertandingan derbi Jawa Timur itu berlangsung alot pada babak pertama yang dikawal wasit Candra dari Kota Padang, Sumatera Barat.

Baca Juga:

Terbukti jual beli serangan yang dilakukan kedua tim belum membuahkan hasil hingga pertandingan berlangsung sudah penuh 45 menit.

Awalnya, Arema memberi harapan gol pada menit-18.

Namun, hasil tersebut dianulir wasit setelah menganalisis melalui perbantuan video (VAR) yang menunjukkan adanya offiside.

Baca Juga:

Skor kacamata akhirnya pecah saat tambahan waktu enam menit babak pertama, bek Persebaya Surabaya Yuran Fernandes menjebol gawang yang dijaga kiper Arema, Adi Satryo.

Papan skor akhirnya berubah 1-0 untuk skuad dengan julukan Bajul Ijo itu hingga kedua tim turun minum.

Pertandingan final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya rencananya tanpa penonton dengan alasan keamanan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI