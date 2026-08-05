Jadwal Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya, Tanpa Penonton?

jpnn.com - GIANYAR – Jadwal laga final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, digelar pada Kamis 6 Agustus.

Persebaya Surabaya masuk final seusai menundukkan Arema FC dengan skor 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam.

Pertandingan derbi Jawa Timur itu berlangsung alot pada babak pertama yang dikawal wasit Candra dari Kota Padang, Sumatera Barat.

Terbukti jual beli serangan yang dilakukan kedua tim belum membuahkan hasil hingga pertandingan berlangsung sudah penuh 45 menit.

Awalnya, Arema memberi harapan gol pada menit-18.

Namun, hasil tersebut dianulir wasit setelah menganalisis melalui perbantuan video (VAR) yang menunjukkan adanya offiside.

Skor kacamata akhirnya pecah saat tambahan waktu enam menit babak pertama, bek Persebaya Surabaya Yuran Fernandes menjebol gawang yang dijaga kiper Arema, Adi Satryo.

Papan skor akhirnya berubah 1-0 untuk skuad dengan julukan Bajul Ijo itu hingga kedua tim turun minum.