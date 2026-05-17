Jadwal Final Thailand Open 2026: Leo/Daniel Main Kedua

jpnn.com - BANGKOK - Leo Rolly Carnando mengungkap kegembiraannya setelah memastikan tiket final ganda putra Thailand Open 2026 Super 500.

Bersama pasangannya, Daniel Marthin, Leo mulus ke partai puncak setelah mengalahkan ganda China He Ji Ting/Ren Xiang Yu 21-15, 21-18 di Nimibutr Stadium, Bangkok, Sabtu (16/5).

Bukan sekadar kemenangan di semifinal dan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di final yang membuat Leo senang, tetapi lantaran bahagia melihat Daniel kembali bermain setelah cedera.

Daniel Marthin kembali mengayun raket di kompetisi setelah absen setahun karena cedera.

Duo asal Indonesia itu berpisah pada pertengahan 2024, dengan Daniel berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri dan Leo berpasangan dengan Bagas Maulana.

Pada final Piala Sudirman BWF Mei lalu, Daniel mengalami cedera tulang rawan lutut kiri dan membutuhkan operasi dan absen, baru berakhir pada Thailand Open minggu ini.

Leo/Daniel memenangi empat pertandingan dalam dua set langsung, termasuk di semifinal.

“Saya sangat senang bisa mencapai final lagi bersama Daniel. Saya menghormatinya karena berhasil langsung mencapai final di turnamen pertamanya setelah absen setahun. Itu benar-benar mengesankan," tutur Leo.