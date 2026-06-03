Jadwal Indonesia Open 2026 Hari Ini: Tidak Ada Jalan Mudah Bagi Wakil Merah Putih
jpnn.com - Hari kedua Indonesia Open 2026 akan bergulir di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan turun bertanding untuk memulai perjuangan mereka di turnamen BWF Super 1000 tersebut.
Tercatat, 10 wakil Merah Putih akan tampil di berbagai sektor pada hari ini. Mereka menghadapi lawan-lawan kuat dari sejumlah negara yang sudah menanti.
Dukungan publik tuan rumah diprediksi menjadi faktor penting dalam setiap laga yang digelar di Istora Senayan.
Di sektor ganda putri, pasangan Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu langsung mendapat ujian sulit dengan menghadapi unggulan kelima asal Jepang Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.
Sementara itu, pasangan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti juga dihadapkan pada laga sulit. Mereka akan berhadapan dengan ganda putri unggulan ketiga asal Korea Selatan Baek Ha Na/Lee So Hee.
Kemudian, pada sektor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang berstatus unggulan ketiga akan turun menghadapi Chen Bo Yang/Liu Yi (China).
Tantangan serupa juga menanti Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat yang akan melawan unggulan kedelapan, yakni Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang).
Sebanyak 10 wakil Merah Putih akan bertanding di Indonesia Open 2026 hari ini. Lawan-lawan berat sudah menanti di Istora Senayan.
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