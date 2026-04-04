Jadwal Kedatangan Jenazah Kapten Zulmi di Indonesia, Disambut Prosesi Kenegaraan
jpnn.com, JAKARTA - Jenazah almarhum Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar tengah dalam perjalanan dari Lebanon menuju Indonesia.
Sesuai rencana, jenazah Kapten Zulmi akan tiba di Tanah Air pada Sabtu (4/4/2026) pada pukul 17.35 WIB.
Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, jenazah akan disambut dengan prosesi kenegaraan. Setelahnya, jasad dibawa ke rumah duka yang terletak di Cipageran, Kota Cimahi.
Jenazah diperkirakan tiba di rumah duka pada tengah malam ini.
"InsyaAllah besok (hari ini), Sabtu malam tiba di rumah duka ini di Cimahi. Keluarga insyaAllah ke sana," kata perwakilan keluarga Kapten Zulmi, Risman Efendi.
Risman mengungkapkan, perwakilan pihak keluarga akan menyambut langsung ketibaan rombongan pengantar jenazah di Jakarta.
Nantinya, bakal ada prosesi upacara militer dalam rangkaian penyerahan jenazah Kapten Zumli ke pihak keluarga di Jakarta.
"Katanya nanti akan diserahkan secara kenegaraan dulu sebelum nanti dibawa ke sini," ujarnya.
Jenazah Kapten Zulmi Aditya dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Sabtu malam ini. Dimakamkan di TMP Cikutra Bandung, Senin pagi.
