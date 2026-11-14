jpnn.com, JAKARTA - Boygroup asal Korea Selatan, BTS bakal menggelar konser BTS WORLD TOUR ARIRANG di Jakarta, selama tiga hari, tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026.

Di balik antusiasme menyambut kedatangan para pelantun lagu hits tersebut, ada sebuah fakta menarik yang menyita perhatian.

Jadwal konser ternyata berdekatan dengan momen perayaan ulang tahun salah satu personelnya, Kim Tae-hyung atau V, pada 30 Desember.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menyoroti pemilihan tanggal penyelenggaraan konser yang jatuh tepat menjelang hari lahir sang idola.

"Dan yang paling penting yang menjadi luar biasa ketika konser tanggal 26, 27, 29, padahal tanggal 30 itu ulang tahunnya V," ujar Pramono Anung di kantor Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

"Enggak mungkin dia mengorbankan ulang tahunnya kalau enggak cinta sama Jakarta."

Dalam kesempatan yang sama, orang nomor satu di DKI Jakarta itu juga mengungkapkan, dirinya sudah dua kali menonton konser BTS berkat sang buah hati.

Sambil berseloroh, dia menyebut dirinya sebagai bagian dari barisan penggemar BTS atau yang biasa disebut ARMY.