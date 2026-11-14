Jadwal Kumamoto Masters 2026: Alwi Farhan Hadapi Ujian Berat Menuju Final

jpnn.com - Perjuangan Alwi Farhan untuk merebut tiket final Kumamoto Masters 2026 akan berlanjut pada Sabtu (14/11/2026).

Tunggal putra Indonesia itu dijadwalkan menghadapi wakil India Lakshya Sen dalam pertandingan semifinal yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang.

Laga tersebut menjadi kesempatan penting bagi Alwi untuk makin dekat dengan gelar juara. Pertandingan semifinal Kumamoto Masters 2026 dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB.

Alwi akan tampil pada pertandingan kedua di court 1. Pemain asal Surakarta itu harus melewati Lakshya Sen yang menempati unggulan kedelapan.

Alwi Farhan Jadi Satu-satunya Wakil Indonesia

Alwi menjadi satu-satunya wakil Merah Putih yang masih bertahan di turnamen ini.

Tiket semifinal didapat setelah Alwi memenangi duel sesama wakil Indonesua Moh Zaki Ubaidillah, dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-12.

Kini, Alwi harus mengalihkan fokus untuk menghadapi tantangan yang lebih berat demi mengamankan tempat di final.

Jika mampu mengatasi Lakshya, Alwi akan bertemu pemenang pertandingan antara Koki Watanabe (Jepang) dan unggulan kedua asal Thailand Kunlavut Vitidsarn.