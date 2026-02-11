Jadwal Lengkap Leg Pertama ACL 2: Hari Ini Persib Ingin Mengulang Memori Manis

jpnn.com - JAKARTA – Berikut jadwal lanjutan leg pertama babak 16 besar AFC Champions League atau ACL II, di mana hari ini (11/2) Persib Bandung akan bertandang ke markas wakil Thailand, Ratchaburi FC.

Pertandingan Ratchaburi vs Persib akan berlangsung di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Rabu (11/2) pukul 19.15 WIB, demikian catatan AFC.

Persib Bandung tentu berambisi mendapatkan hasil positif pada pertandingan ini demi bisa membawa pulang modal bagus untuk melakoni leg kedua di Bandung.

Baca Juga: Pengakuan Kiper Persib Teja Paku Alam tentang Laga Kontra Ratchaburi Hari Ini

Selain itu, Persib Bandung datang dengan status juara grup dan tentu mereka ingin mengulangi memori manis mereka ketika bertandang ke Thailand.

Ini merupakan lawatan kedua Persib Bandung ke Thailand di musim ini setelah pada babak penyisihan Grup G menghadapi tuan rumah Bangkok United.

Pada pertandingan tersebut Persib Bandung berhasil mengemas kemenangan 2-0 atas Bangkok United berkat gol Andrew Jung dan Uilliam Barros.

Persib Bandung juga tengah dalam tren positif karena pada empat pertandingan terakhirnya skuad asuhan Bojan Hodak berhasil menyapu bersih dengan kemenangan.

Di sisi lain, Ratchaburi tidak bisa diremehkan begitu saja karena mereka datang dengan modal positif di kompetisi domestik.