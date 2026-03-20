Jadwal Lengkap MotoGP Brasil, Beda 10 Jam

jpnn.com - GOIANIA - Seri kedua MotoGP 2026, yakni MotoGP Brasil hadir akhir pekan ini, Jumat-Senin (20-23).

Beda waktu Indonesia barat dengan di Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna sekitar sepuluh jam.

WIB lebih cepat sepuluh jam ketimbang waktu di sirkuit Goiania.

Free Practice 1 MotoGP Brasil akan hadir hari ini pukul 11.05 waktu setempat atau 21.05 WIB.

Si pemimpin klasemen MotoGP 2026 Pedro Acosta antusias menyambut balapan di tempat baru tersebut.

Namun, dia pun mengaku sedikit terbebani dengan status pemimpin klasemen.