Jadwal Lengkap MotoGP Indonesia 2025 & Soal Marquez Vs Rossi

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Rangkaian MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat bakal dibuka dengan latihan bebas atau free practice 1 pada Jumat (3/10) mulai pukul 09.45 WIB atau 10.45 waktu Indonesia tengah.

FP1 -sama juga dengan FP2, tak ada pencatatan waktu resmi. Catatan waktu hanya disimpan buat rider dan krunya.

Dua sesi latihan bebas itu dimanfaatkan para pembalap dan timnya untuk mengenali trek, mengumpulkan semua data untuk mengeluarkan kekuatan motor, dan merancang strategi untuk practice dan kualifikasi.

Setelah FP1, lalu hadir practice pada 14.00 WIB. Di sinilah catatan waktu dicatat. Sepuluh pembalap terbaik pada practice berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).

Sementara itu, pembalap di luar 10 Besar pada practice, harus melakoni kualifikasi 1 atau Q1. Dua pembalap terbaik pada Q1 berhak naik ke Q2.

Kontestan Q2 otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12 pada sprint maupun grand prix.

Apa beda sprint dengan grand prix?

Jumlah lap pada sprint setengah dari grand prix. Juara sprint mendapat nilai 12, sedangkan podium pertama grand prix mendapat nilai 25.