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Jadwal Lengkap MotoGP Indonesia & Pengakuan Pemenang Tahun Lalu

Jadwal Lengkap MotoGP Indonesia & Pengakuan Pemenang Tahun Lalu
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MotoGP Indonesia 2025. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Seri ke-17 MotoGP 2026, yakni MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika hadir mulai hari ini, diawali dengan latihan bebas 1 pukul 09.45 WIB atau 10.45 WIT.

Si juara bertahan MotoGP Indonesia Fermin Aldeguer mencoba menjadi realis.

Menurutnya kecil kemungkinan meraih kemenangan tahun ini.

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Dia menjelaskan, pada tahun lalu dia datang ke MotoGP Indonesia setelah tampil kuat di seri-seri sebelumnya dan konsisten mendulang poin.

Tahun ini, Aldeguer kesulitan bersaing di rombongan depan saat balapan.

"Kondisi saya saat ini tidak sama seperti tahun lalu. Itu karena faktor cedera dan masalah feeling dengan motor, kami mengalami lebih banyak kesulitan," ujarnya.

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"Namun, Mandalika adalah sirkuit yang cocok bagi saya. Jadi, saya harus berusaha sebaik mungkin. Tentu saja, kemenangan adalah target seorang pembalap, tetapi saya harus memulainya dengan tenang dan tidak terlalu memikirkan hal itu," imbuh Aldeguer. (jpnn/crash)

Klasemen MotoGP 2026
No. Pembalap Tim Poin

MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika hadir mulai hari ini, diawali dengan latihan bebas 1 pagi ini.

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