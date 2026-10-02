Jadwal Lengkap MotoGP Jepang 2026, Mulai Pagi Ini
jpnn.com - TOCHIGI - MotoGP Jepang 2026 di Mobility Resort Motegi hadir akhir pekan ini.
Sesi latihan bebas digelar Jumat pagi ini. Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio.
MotoGP Jepang 2026 bergulir saat persaingan di papan klasemen MotoGP makin panas.
Pembalap-pembalap Aprilia, Ducati, dan KTM meramaikan bursa juara dunia, termasuk rider Jepang Ai Ogura yang kini berada di urutan ke-6 klasemen.
Ogura mengatakan bahwa persaingan perebutan juara, khususnya di MotoGP Jepang, tidak akan diatur oleh tim atau team order.
"Tidak ada istilah teman di lintasan, saya akan menempuh jalan sendiri," ujar Ogura.
Publik menduga persaingan yang banyak melibatkan pembalap Aprilia, termasuk Ogura itu, akan melahirkan kemungkinan team order -tim meminta pembalap mengalah untuk rekan satu tim.
Dua pembalap utama Aprilia Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tiba di Motegi di tengah persaingan sengit.
MotoGP Jepang 2026 bergulir saat persaingan di papan klasemen MotoGP makin panas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Belum Juga Bangkit, Ducati Sampai Coba Cara Tak Lazim
- Jorge Martin Merilis Peringatan Keras, Cek Klasemen MotoGP
- Dari Bengkel SMK ke Paddock MotoGP, Ada Cerita Menarik di Balik Perjalanan Siswa Ini
- MotoGP Indonesia 2026 Makin Dekat, Giant Helmet di Bundaran HI Jadi Penanda
- MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Ungkap Fakta Mengejutkan soal Pembalap Ducati
- Kalender MotoGP 2027 Resmi Dirilis, Ada yang Kembali Setelah Lama Hilang