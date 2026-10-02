Jadwal Lengkap MotoGP Jepang 2026, Mulai Pagi Ini

jpnn.com - TOCHIGI - MotoGP Jepang 2026 di Mobility Resort Motegi hadir akhir pekan ini.

Sesi latihan bebas digelar Jumat pagi ini. Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio.

MotoGP Jepang 2026 bergulir saat persaingan di papan klasemen MotoGP makin panas.

Pembalap-pembalap Aprilia, Ducati, dan KTM meramaikan bursa juara dunia, termasuk rider Jepang Ai Ogura yang kini berada di urutan ke-6 klasemen.

Ogura mengatakan bahwa persaingan perebutan juara, khususnya di MotoGP Jepang, tidak akan diatur oleh tim atau team order.

"Tidak ada istilah teman di lintasan, saya akan menempuh jalan sendiri," ujar Ogura.

Publik menduga persaingan yang banyak melibatkan pembalap Aprilia, termasuk Ogura itu, akan melahirkan kemungkinan team order -tim meminta pembalap mengalah untuk rekan satu tim.

Dua pembalap utama Aprilia Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tiba di Motegi di tengah persaingan sengit.