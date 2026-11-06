Jadwal Lengkap MotoGP Qatar: Balapan Malam, Martin Sanggup?
jpnn.com - DOHA - MotoGP Qatar di Lusail International Circuit selalu memberikan sensasi yang berbeda. Salah satunya karena balapan digelar pada malam hari di bawah sinar lampu.
Tahun ini, meski diwarnai kontroversi -penolakan banyak pembalap membalap di wilayah yang dihantui ketegangan konflik Timur Tengah, MotoGP Qatar tetap akan menjanjikan drama di lintasan.
Marc Marquez di ambang menjadi juara dunia, tetapi pesaing terdekatnya, Jorge Martin, belum mengibarkan bendera putih tanda menyerah.
Martin yang cedera tangan kanan, masih bergairah untuk bersaing dengan Marc Marquez.
Pembalap Aprilia yang musim depan naik motor Yamaha itu akan menjalani pemeriksaan medis terakhir pada Jumat siang, sebelum sesi latihan pembuka dimulai.
"Kondisi saya jauh lebih baik, kekuatan saya mulai kembali. Memang situasinya seperti ini, patah tulang. Namun, saya akan berusaha untuk membalap sebaik mungkin," ujar Martin kepada awak MotoGP.
“Saya akan mencoba untuk tetap membalap meski menahan rasa sakit, lihat saja apakah saya mampu menuntaskan akhir pekan ini," imbuh Martin. (mgp/jpnn)
Jadwal MotoGP Qatar 2026
Jumat (6/11)
18.45.19.30 WIB: Free Practice 1
23.00 WIB: Practice
Sabtu (7/11)
18.00-18.30 WIB: Free Practice 2
18.40-18.55 WIB: Qualifying 1
19.05-19.20 WIB: Qualifying 2
23.00 WIB: Sprint 11 Laps
Minggu (8/11)
18.40-18.50 WIB: Warm Up
23.00 WIB: Grand Prix/Race 22 Laps
MotoGP Qatar selalu memberikan sensasi yang berbeda, salah satunya karena balapan digelar pada malam hari.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menjelang MotoGP Qatar 2026, Tim-Tim Diberi Panduan Berlindung
- MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Terpuruk, Bos Ducati Ingin Satu Hal Sebelum Perpisahan
- MotoGP Qatar 2026: Jorge Martin Punya Tekad Besar, tetapi Masih Ada Kendala
- MotoGP Qatar 2026: Marc Marquez Ternyata Terpaksa Datang, Begini Pengakuannya
- MotoGP Qatar 2026: Gelar Juara di Depan Mata, Marc Marquez Justru Menahan Diri
- Bos Aprilia Sindir Pihak yang Ogah Berangkat ke MotoGP Qatar 2026, Menohok!