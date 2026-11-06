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Jadwal Lengkap MotoGP Qatar: Balapan Malam, Martin Sanggup?

Jadwal Lengkap MotoGP Qatar: Balapan Malam, Martin Sanggup?
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Jorge Martin dan kru. Foto: Mohd Rasfan/AFP

jpnn.com - DOHA - MotoGP Qatar di Lusail International Circuit selalu memberikan sensasi yang berbeda. Salah satunya karena balapan digelar pada malam hari di bawah sinar lampu.

Tahun ini, meski diwarnai kontroversi -penolakan banyak pembalap membalap di wilayah yang dihantui ketegangan konflik Timur Tengah, MotoGP Qatar tetap akan menjanjikan drama di lintasan.

Marc Marquez di ambang menjadi juara dunia, tetapi pesaing terdekatnya, Jorge Martin, belum mengibarkan bendera putih tanda menyerah.

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Martin yang cedera tangan kanan, masih bergairah untuk bersaing dengan Marc Marquez.

Pembalap Aprilia yang musim depan naik motor Yamaha itu akan menjalani pemeriksaan medis terakhir pada Jumat siang, sebelum sesi latihan pembuka dimulai.

"Kondisi saya jauh lebih baik, kekuatan saya mulai kembali. Memang situasinya seperti ini, patah tulang. Namun, saya akan berusaha untuk membalap sebaik mungkin," ujar Martin kepada awak MotoGP.

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“Saya akan mencoba untuk tetap membalap meski menahan rasa sakit, lihat saja apakah saya mampu menuntaskan akhir pekan ini," imbuh Martin. (mgp/jpnn)

Jadwal MotoGP Qatar 2026
Jumat (6/11)
18.45.19.30 WIB: Free Practice 1
23.00 WIB: Practice
Sabtu (7/11)
18.00-18.30 WIB: Free Practice 2
18.40-18.55 WIB: Qualifying 1
19.05-19.20 WIB: Qualifying 2
23.00 WIB: Sprint 11 Laps
Minggu (8/11)
18.40-18.50 WIB: Warm Up
23.00 WIB: Grand Prix/Race 22 Laps

MotoGP Qatar selalu memberikan sensasi yang berbeda, salah satunya karena balapan digelar pada malam hari.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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