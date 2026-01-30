Jadwal Lengkap Pekan ke-19 Super League, Bali United Pengin Bayar Utang
jpnn.com - KEDIRI - Bali United berambisi menaklukkan Persik Kediri pada pekan ke-19 Super League di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1).
Selain untuk mendongkrak posisi di klasemen, kemenangan dari Persik bisa mengobati luka Pasukan Serdadu Tridatu -julukan Bali United, yang pekan lalu ditahan imbang 3-3 Semen Padang di Gianyar.
Pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan timnya pengin menjadikan laga di Kediri untuk membayar utang kegagalan meraih kemenangan saat laga kandang.
"Persiapan kami baik untuk laga melawan Persik. Ada beberapa pemain kami sudah terbebas dari suspend. Kami datang ke sini (Kediri) dengan harapan besar ingin bertanding dengan maksimal dan meraih tiga poin kemenangan," ujar Coach Johnny seperti dipetik dari halaman Bali United.
Namun, Johnny juga mengantisipasi kebangkitan Persik si Macan Putih yang bermain di kandang, dan baru menderita kekalahan telak di kandang Malut United pekan lalu.
"Mereka tim yang bagus dan memainkan bola di lapangan. Pekan terakhir memang mereka menjalani pertandingan yang berat, dan kami juga situasi yang sama. Namun, kami ingin meraih kemenangan di sini," tuturnya.
Bali United bakal tampil tanpa satu pemain asing mereka, yaitu Brandon Wilson dikarenakan masih menjalani terapi pemulihan dari cedera yang dialaminya.
Sementara itu, dua legiun asing mereka, yaitu Teppei Yachida dan Diego Campos diprediksi bakal menjadi andalan baru Serdadu Tridatu di markas Macan Putih.
Ada dua laga pekan ke-19 Super League hari ini, salah satunya, yakni Persik Vs Bali United.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PSIM Resmi Lepas Kasim Botan ke Semen Padang
- Persis Solo vs Persib Bandung: Seusai Hukuman, Eliano Reijnders Siap Jadi Pembeda
- Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Terang-terangan tentang Malik Risaldi
- Pernyataan Meyakinkan Eliano Reijnders Menjelang Persis vs Persib
- Persija Sudah Menyelidiki Persita dengan Cukup Mendalam
- Layvin Kurzawa Hadir di Persib Bandung, Alfeandra Dewangga Merasa Terancam?