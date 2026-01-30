Jadwal Lengkap Pekan ke-19 Super League, Bali United Pengin Bayar Utang

jpnn.com - KEDIRI - Bali United berambisi menaklukkan Persik Kediri pada pekan ke-19 Super League di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1).

Selain untuk mendongkrak posisi di klasemen, kemenangan dari Persik bisa mengobati luka Pasukan Serdadu Tridatu -julukan Bali United, yang pekan lalu ditahan imbang 3-3 Semen Padang di Gianyar.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan timnya pengin menjadikan laga di Kediri untuk membayar utang kegagalan meraih kemenangan saat laga kandang.

"Persiapan kami baik untuk laga melawan Persik. Ada beberapa pemain kami sudah terbebas dari suspend. Kami datang ke sini (Kediri) dengan harapan besar ingin bertanding dengan maksimal dan meraih tiga poin kemenangan," ujar Coach Johnny seperti dipetik dari halaman Bali United.

Namun, Johnny juga mengantisipasi kebangkitan Persik si Macan Putih yang bermain di kandang, dan baru menderita kekalahan telak di kandang Malut United pekan lalu.

"Mereka tim yang bagus dan memainkan bola di lapangan. Pekan terakhir memang mereka menjalani pertandingan yang berat, dan kami juga situasi yang sama. Namun, kami ingin meraih kemenangan di sini," tuturnya.

Bali United bakal tampil tanpa satu pemain asing mereka, yaitu Brandon Wilson dikarenakan masih menjalani terapi pemulihan dari cedera yang dialaminya.

Sementara itu, dua legiun asing mereka, yaitu Teppei Yachida dan Diego Campos diprediksi bakal menjadi andalan baru Serdadu Tridatu di markas Macan Putih.