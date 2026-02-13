Jadwal Lengkap Pekan ke-21 Super League, Anda Harus Tahu!

jpnn.com - TERNATE - Malut United vs Persijap Jepara menjadi satu dari tiga laga pekan ke-21 Super League yang digelar pada Jumat (13/2).

"Kami sudah melupakan dua kekalahan pada laga sebelumnya. Sekarang semua berambisi untuk merebut tiga poin melawan Persijap Jepara," kata Pelatih Malut United Hendri Susilo di halaman klub.

Ya. Anda harus tahu. Malut United yang bertabur bintang, yang disebut-sebut menjadi kuda hitam paling serius di Super League musim ini, baru menelan dua kekalahan beruntun sebelum bersua Persijap.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United, kalah dari Bhayangkara FC di pekan ke-19 dan takluk dari Persib Bandung di pekan ke-20.

“Kami tak boleh menganggap remeh siapa pun. Saat ini, baik melawan tim papan atas maupun papan bawah, jika tidak siap, maka kami bisa terpeleset. Kami tidak mau seperti itu," ujarnya.

"Untuk itu, kami harus menjaga fokus demi bisa memenangi pertandingan," imbuh Hendri.

Selain Malut United vs Persijap Jepara, pekan ke-21 hari ini juga menghadirkan Persis Solo vs Madura United dan Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta.

Pada Sabtu besok, ada dua laga yang keduanya pantas disebut big match (cek di bawah).