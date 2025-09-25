menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Jadwal Lengkap Pekan ke-7 Super League: Penentuan Nasib Pelatih Semen Padang

Jadwal Lengkap Pekan ke-7 Super League: Penentuan Nasib Pelatih Semen Padang

Jadwal Lengkap Pekan ke-7 Super League: Penentuan Nasib Pelatih Semen Padang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida (kanan). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG – Semen Padang FC bakal menjamu Bal United pada pekan ke-7 BRI Super League di Stadion Gelora Haji Agus Salim (GHAS), Padang, Jumat (26/9) sore.

Laga Semen Padang vs Bali United menjadi pertandingan ketiga pekan ke-7 setelah hari ini (Kamis, 25/9) hadir dua pertarungan, yakni di Bandar Lampung dan Sleman.

Jadwal Pekan ke-7
Jadwal Lengkap Pekan ke-7 Super League: Penentuan Nasib Pelatih Semen Padangileague

Baca Juga:

Arsitek Semen Padang Eduardo Almeida menjelaskan timnya sudah melakukan persiapan untuk menyambut pertandingan melawan Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

“Persiapan kami bagus. Ada strategi khusus untuk pertandingan nanti,” kata Almeida.

Namun, Semen Padang bakal tampil tidak dengan kekuatan terbaiknya. Sejumlah pemain masih dibekap cedera.

Baca Juga:

Pemain muda Ronaldo Kwateh dan pemain asing Pedro Matos yang harus menepi akibat cedera usai laga pekan ke-6 lawan Persebaya di Surabaya lalu.

Ronaldo Kwateh divonis kembali dihantam cedera ACL, sedangkan Pedro Matos mengalami cedera hamstring. 

ILeague menyebut pekan ke-7 BRI Super League bisa menjadi laga penentu masa depan Pelatih Semen Padang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI