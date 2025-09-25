Jadwal Lengkap Pekan ke-7 Super League: Penentuan Nasib Pelatih Semen Padang
jpnn.com - PADANG – Semen Padang FC bakal menjamu Bal United pada pekan ke-7 BRI Super League di Stadion Gelora Haji Agus Salim (GHAS), Padang, Jumat (26/9) sore.
Laga Semen Padang vs Bali United menjadi pertandingan ketiga pekan ke-7 setelah hari ini (Kamis, 25/9) hadir dua pertarungan, yakni di Bandar Lampung dan Sleman.
Jadwal Pekan ke-7
Arsitek Semen Padang Eduardo Almeida menjelaskan timnya sudah melakukan persiapan untuk menyambut pertandingan melawan Serdadu Tridatu -julukan Bali United.
“Persiapan kami bagus. Ada strategi khusus untuk pertandingan nanti,” kata Almeida.
Namun, Semen Padang bakal tampil tidak dengan kekuatan terbaiknya. Sejumlah pemain masih dibekap cedera.
Pemain muda Ronaldo Kwateh dan pemain asing Pedro Matos yang harus menepi akibat cedera usai laga pekan ke-6 lawan Persebaya di Surabaya lalu.
Ronaldo Kwateh divonis kembali dihantam cedera ACL, sedangkan Pedro Matos mengalami cedera hamstring.
ILeague menyebut pekan ke-7 BRI Super League bisa menjadi laga penentu masa depan Pelatih Semen Padang.
