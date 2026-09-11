Jadwal Lengkap Pekan Kedua Super League 2026/2027, Laga Besar Bukan Hanya Persija Vs Persib

jpnn.com - JAKARTA - Berikut jadwal lengkap pekan kedua Super League 2026/2027, antara lain ada derbi Indonesia Persija vs Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta.

Pekan kedua BRI Super League musim 2026/2027 dijadwalkan akan dimulai pada hari ini, Jumat 11 September.

Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada pekan kedua BRI Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB, demikian catatan I.League.

Persija Jakarta yang bertindak sebagai tuan rumah tentu ingin memaksimalkan partai kandang ini dengan meraih kemenangan kontra tim rival dalam persaingan perebutan gelar juara.

Selain itu, Macan Kemayoran juga ingin melanjutkan tren positif setelah pada pekan pertama berhasil mencuri poin penuh dari kandang Borneo FC berkat kemenangan tipis 1-0.

Menjelang pertandingan ini, Persija Jakarta juga kedatangan kekuatan baru karena baru saja memboyong penyerang asing asal Kroasia Ivan Mamut.

Di sisi lain, Persib Bandung datang dengan status juara bertahan tiga tahun beruntun kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan berambisi untuk membawa pulang hasil positif dari Jakarta.

Ini merupakan pertama kalinya Persib Bandung kembali merasakan laga menghadapi Persija Jakarta setelah terakhir kali tampil di Gelora Bung Karno pada 2019 silam.