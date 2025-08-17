Jadwal Lengkap Persib di AFC Champions League Two, Jumpa Musuh Lama di Laga Pertama

jpnn.com - Persib Bandung akan mengawali perjuangannya di fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 dengan menjamu wakil Singapura, Lion City Sailors FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Kamis (18/9/2025).

Seperti diketahui, berdasarkan hasil undian yang dilakukan AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (15/8), Persib tergabung di Grup G bersama Bangkok Umited (Thailand), Selangor FC (Malaysia), dan Lion City Sailors FC (Singapura).

Bagi Persib, Lion City Sailors FC bukan klub yang asing. Di ACL 2 musim lalu, Maung Bandung juga berada satu grup dengan klub tersebut

Dalam dua pertemuan, Pangeran Biru bermain imbang 1-1 di kandang dan mencatat kemenangan 3-2 saat bermain di Singapura. (mcr27/jpnn)

Jadwal Pertandingan lengkap Persib di fase grup AFC Champions League Two 2025/26: