JPNN.com » Olahraga » Jadwal Liga Champions 2025/2026 Pekan Ini, 4 Big Match Tersaji

Jadwal Liga Champions 2025/2026 Pekan Ini, 4 Big Match Tersaji

Jadwal Liga Champions 2025/2026 Pekan Ini, 4 Big Match Tersaji
Trofi Liga Champions. Foto: editorialuefacom

jpnn.com - JAKARTA - Liga Champions 2025/2026 kembali digulirkan pada pekan ini.

Sebanyak 18 pertandingan disajikan, empat di antaranya big match.

Adapun empat big match itu ialah Juventus vs Borussia Dortmund, Bayern Muenchen vs Chelsea, Liverpool vs Atletico Madrid, dan Manchester City vs Napoli.

Juventus dan Dormutnd akan beradu di Stadion Juventus, Rabu (17/9), pukul 02.00 WIB.

Kedua tim yang sama-sama berstatus belum terkalahkan di liga masing-masing akan saling bentrok. 

Juventus memiliki statistik lebih baik, karena selalu menang dalam tiga pertandingan.

Keesokan harinya, Kamis (18/9), pukul 02.00 WIB, kompetisi sepak bola antarklub terakbar di Eropa ini menyajikan dua laga bergengsi, yaitu Liverpool vs Atletico Madrid di Anfield dan Bayern Muenchen vs Chelsea di Allianz Arena.

Liverpool yang sempurna dari empat laga di Liga Inggris, menatap penuh percaya diri menghadapi armada Diego Simeone tersebut.

Berikut jadwal Liga Champions 2025/2026 pekan ini. Empat big match akan tersaji.

