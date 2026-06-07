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Jadwal & Live Streaming Final Indonesia Open 2026 Super 1000

Jadwal & Live Streaming Final Indonesia Open 2026 Super 1000
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Tunggal putri Korea An Se Young. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Lima partai final Indonesia Open 2026 Super 1000 akan tersaji di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6).

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di kanal Youtube Polytron Indonesia dan juga bisa via Vision+.

Tuan rumah menempatkan dua wakil di final, yaitu Jonatan Christie (tunggal putra) dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra).

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Jojo -sapaan akrab Jonatan- dijadwalkan akan melawan wakil Kanada, Victor Lai.

Adapun Raymond/Joaquin akan menantang pasangan Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Pertemuan An Se Young vs Akane Yamaguchi di nomor tunggal putri akan membuka final Indonesia Open 2026 Super 1000 mulai pukul 14.00 WIB. (fal/jpnn)

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Jadwal pertandingan final Indonesia Open 2026

  • Tunggal putri: An Se Young (Korea/1) vs Akane Yamaguchi (Jepang/3)
  • Ganda campuran: Cheng Xing/Zhang Chi (China) vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark/5)
  • Tunggal putra: Jonatan Christie (5) vs Victor Lai (Kanada)
  • Ganda putri: Liu Sheng Shu/Tan Ning (China/1) vs Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang/5)
  • Ganda putra: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia/7)

Final Indonesia Open 2026 Super 1000 segera hadir. An vs Akane di partai pertama.


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Muhammad Naufal

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