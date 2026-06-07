Jadwal & Live Streaming Final Indonesia Open 2026 Super 1000

jpnn.com - JAKARTA - Lima partai final Indonesia Open 2026 Super 1000 akan tersaji di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6).

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Tuan rumah menempatkan dua wakil di final, yaitu Jonatan Christie (tunggal putra) dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra).

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Jojo -sapaan akrab Jonatan- dijadwalkan akan melawan wakil Kanada, Victor Lai.

Adapun Raymond/Joaquin akan menantang pasangan Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Pertemuan An Se Young vs Akane Yamaguchi di nomor tunggal putri akan membuka final Indonesia Open 2026 Super 1000 mulai pukul 14.00 WIB. (fal/jpnn)

Jadwal pertandingan final Indonesia Open 2026