Jadwal & Live Streaming Final Indonesia Open 2026 Super 1000
jpnn.com - JAKARTA - Lima partai final Indonesia Open 2026 Super 1000 akan tersaji di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6).
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di kanal Youtube Polytron Indonesia dan juga bisa via Vision+.
Tuan rumah menempatkan dua wakil di final, yaitu Jonatan Christie (tunggal putra) dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra).
Jojo -sapaan akrab Jonatan- dijadwalkan akan melawan wakil Kanada, Victor Lai.
Adapun Raymond/Joaquin akan menantang pasangan Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.
Pertemuan An Se Young vs Akane Yamaguchi di nomor tunggal putri akan membuka final Indonesia Open 2026 Super 1000 mulai pukul 14.00 WIB. (fal/jpnn)
Jadwal pertandingan final Indonesia Open 2026
- Tunggal putri: An Se Young (Korea/1) vs Akane Yamaguchi (Jepang/3)
- Ganda campuran: Cheng Xing/Zhang Chi (China) vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark/5)
- Tunggal putra: Jonatan Christie (5) vs Victor Lai (Kanada)
- Ganda putri: Liu Sheng Shu/Tan Ning (China/1) vs Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang/5)
- Ganda putra: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia/7)
Final Indonesia Open 2026 Super 1000 segera hadir. An vs Akane di partai pertama.
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Muhammad Naufal
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