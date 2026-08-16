Jadwal MotoGP Aragon 2026: Jorge Martin Kembali Hadapi Tekanan

jpnn.com - Persaingan MotoGP 2026 akan kembali bergulir pada seri Aragon.

Setelah gelaran di Silverstone, MotorLand Aragon menjadi destinasi berikutnya dalam kalender balap musim ini.

Grand Prix Aragon dijadwalkan berlangsung pada 28-30 Agustus 2026. Ini merupakan seri ke-13 MotoGP 2026.

Rangkaian balapan akan dimulai pada Jumat (28/8/2026) hingga Minggu (30/8/2026).

Jorge Martin Punya Misi Penting

Nama Jorge Martin menjadi salah satu yang mencuri ketika rombongan MotoGP akan bersaing di Aragon.

Pembalap Aprilia tersebut masih memegang posisi teratas klasemen sementara. Namun, keunggulan yang dimiliki belum membuat persaingan perebutan gelar kehilangan tensi.

Rider Aprilia itu telah mengumpulkan 240 poin dari 12 seri yang dilalui. Hasil tersebut menempatkannya 31 poin di depan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang berada di posisi kedua dengan 209 angka.

Namun, Martin belum sepenuhnya aman. Ai Ogura berada di urutan ketiga dengan 203 poin, sedangkan Marc Marquez mengoleksi 200 poin dan Fabio Di Giannantonio membuntuti dengan 199 poin.