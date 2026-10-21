Jadwal MotoGP Australia 2026: Duel Jorge Martin vs Marc Marquez Kian Menegangkan

jpnn.com - Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin memanas. Jorge Martin dan Marc Marquez hanya terpaut dua poin menjelang seri Australia yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island pada 23–25 Oktober.

Dengan lima seri tersisa, hasil di Australia berpotensi mengubah posisi keduanya dalam klasemen.

Martin dan Marquez pun dituntut tampil maksimal agar tidak kehilangan momentum dalam perburuan gelar juara dunia.

MotoGP Australia 2026 juga menjadi momen terakhir bagi Phillip Island sebagai tuan rumah sebelum kejuaraan berpindah ke Adelaide pada 2027.

Martin vs Marquez Makin Memanas

Selisih dua poin membuat persaingan Martin dan Marquez makin ketat. Keduanya memiliki kesempatan untuk mengambil alih keunggulan, sehingga setiap poin yang diraih akan sangat berarti pada fase akhir musim.

Rangkaian MotoGP Australia dimulai pada Jumat (23/10) dengan sesi latihan. Kualifikasi dan Sprint Race berlangsung pada Sabtu (24/10), sedangkan balapan utama digelar Minggu (25/10) pagi WIB.

Sprint Race menjadi kesempatan tambahan bagi Martin dan Marquez untuk mengumpulkan poin sebelum menghadapi balapan utama yang berpotensi memengaruhi persaingan gelar juara dunia.(del/jpnn)