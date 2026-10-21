Jadwal MotoGP Australia 2026: Duel Jorge Martin vs Marc Marquez Kian Menegangkan
jpnn.com - Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin memanas. Jorge Martin dan Marc Marquez hanya terpaut dua poin menjelang seri Australia yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island pada 23–25 Oktober.
Dengan lima seri tersisa, hasil di Australia berpotensi mengubah posisi keduanya dalam klasemen.
Martin dan Marquez pun dituntut tampil maksimal agar tidak kehilangan momentum dalam perburuan gelar juara dunia.
MotoGP Australia 2026 juga menjadi momen terakhir bagi Phillip Island sebagai tuan rumah sebelum kejuaraan berpindah ke Adelaide pada 2027.
Martin vs Marquez Makin Memanas
Selisih dua poin membuat persaingan Martin dan Marquez makin ketat. Keduanya memiliki kesempatan untuk mengambil alih keunggulan, sehingga setiap poin yang diraih akan sangat berarti pada fase akhir musim.
Rangkaian MotoGP Australia dimulai pada Jumat (23/10) dengan sesi latihan. Kualifikasi dan Sprint Race berlangsung pada Sabtu (24/10), sedangkan balapan utama digelar Minggu (25/10) pagi WIB.
Sprint Race menjadi kesempatan tambahan bagi Martin dan Marquez untuk mengumpulkan poin sebelum menghadapi balapan utama yang berpotensi memengaruhi persaingan gelar juara dunia.(del/jpnn)
MotoGP Australia 2026 menyajikan persaingan panas Jorge Martin vs Marc Marquez. Simak jadwalnya di sini.
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jorge Martin Ungkap Tiga Kandidat Juara MotoGP 2026
- Toprak Razgatlioglu Dihantam Kabar Buruk, MotoGP 2026 Berakhir Lebih Cepat
- Dekati Markas Ducati, CFMoto Beri Sinyal Tegas Menuju MotoGP
- MotoGP 2026: Jorge Martin Bukan Rival Biasa, Marc Marquez Sampai Terpukau
- Gresini Kehilangan Fermin Aldeguer di MotoGP Australia 2026
- MotoGP 2026: Ducati Bikin Motor Khusus Marc Marquez? Davide Tardozzi Buka Suara