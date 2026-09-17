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Jadwal MotoGP Austria 2026: Marc Marquez dan Jorge Martin Berebut Puncak

Jadwal MotoGP Austria 2026: Marc Marquez dan Jorge Martin Berebut Puncak
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Marc Marquez menjadi pemenang MotoGP San Marino 2026. Foto: ANDREAS SOLARO/AFP.

jpnn.com - MotoGP 2026 kembali menyajikan persaingan ketat di papan atas. Kali ini, Red Bull Ring menjadi panggung berikutnya bagi para pembalap untuk mengumpulkan poin.

Grand Prix Austria dijadwalkan berlangsung pada 18-20 September 2026 dan menjadi seri ke-15 MotoGP musim ini.

Rangkaian MotoGP Austria 2026 akan dimulai dengan sesi latihan pada Jumat (18/9/2026). Persaingan kemudian berlanjut ke kualifikasi dan sprint race pada Sabtu (19/9/2026).

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Sementara itu, balapan utama MotoGP Austria akan digelar pada Minggu (20/9/2026).

Duel Marquez vs Martin

GP Austria juga menjadi kesempatan bagi Marc Marquez dan Jorge Martin untuk kembali bersaing di posisi teratas klasemen.

Keduanya kini sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez berada di posisi pertama karena unggul dalam jumlah kemenangan.

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Rider Ducati itu telah lima kali memenangkan balapan utama musim ini, sedangkan Martin baru mencatat satu kali podium pertama.

Dengan perolehan poin yang identik, hasil di Red Bull Ring menjadi penting bagi persaingan keduanya.

MotoGP Austria 2026 segera digelar. Simak jadwal lengkapnya dan persaingan Marc Marquez dengan Jorge Martin.

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