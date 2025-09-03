Jadwal MotoGP Catalunya: Tantangan Unik Buat Marc Marquez

jpnn.com - BARCELONA - Seri ke-15 dari 22 balapan MotoGP 2025 hadir akhir pekan ini; MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona.

Seperti yang sudah biasa terjadi di musim ini, sorotan selalu tertuju kepada Marc Marquez.

Suka atau tak suka, Marc mencuri semua perhatian. Publik menunggu seperti apa dia akan meraih kemenangan, atau apakah dia sial.

MotoGP Barcelona sejatinya bukan balapan yang disukai Marc Marquez. Namun, di beberapa seri sebelumnya yang juga bukan lokasi favoritnya, Marc bisa menang.

Sejak Circuit de Barcelona-Catalunya -yang juga dikenal sebagai Circuit de Montmelo, menjadi tuan rumah MotoGP pada 1992 beberapa pembalap silih berganti menjadi pemenang.

Marc yang mengincar kemenangan ke-8 beruntun musim ini (setelah di Hungaria, Austria, Ceko, Jerman, Belanda, Italia, dan Aragon) pantas tertantang untuk menang akhir pekan ini, meski sudah tinggal menunggu waktu saja meraih gelar Juara Dunia MotoGP 2025.

Marc baru dua kali memenangi MotoGP Catalunya, yakni pada 2014 da 2019. Itu masih jauh dari jumlah kemenangan terbanyak yang dikoleksi oleh Valentino Rossi; tujuh kali. Atau, jumlah kemenangan Jorge Lorenzo di Catalunya; lima kali.

Marc berada di posisi ketiga jumlah kemenangan terbanyak di Catalunya, bersama Wayne Rainey, Mick Doohan, Alex Criville, Casey Stoner, Pecco Bagnaia, dan Fabio Quartararo.