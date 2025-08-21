menu
Jadwal MotoGP Hungaria: Percayalah! Pasti Ada Rekor

Jadwal MotoGP Hungaria: Percayalah! Pasti Ada Rekor
Sirkuit Balaton Park. Foto: balatonparkcircuit

jpnn.com - BALATON - MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park akhir pekan ini pasti melahirkan rekor.

Balapan Hungaria kembali untuk pertama kalinya setelah lebih dari 30 tahun. MotoGP memang memiliki sejarah yang relatif singkat di Hungaria, dengan hanya dua grand prix berlangsung di negara tersebut sebelum tahun ini.

Pertama pada 1990 di Hungaroring, dengan Mick Doohan meraih kemenangan untuk Honda, sebelum yang kedua pada GP Hungaria 1992 dimenangi Eddie Lawson dan Cagiva.

Pada 2010, MotoGP seharusnya kembali ke Hungaria, tetapi gagal karena masalah konstruksi Balatonring.

Balaton Park Circuit. (motogp)

Pada 2025 inilah MotoGP akhirnya kembali ke trek Balaton Park, yang baru.

Itu berarti siapa pun pemenang MotoGP Hungaria akan mengukir rekor tersendiri, sebagai pemenang pertama di sirkuit baru.

Balaton Park adalah sirkuit ke-16 yang masuk kalender di era modern (dimulai pada 2002) dan yang pertama sejak MotoGP India 2023.

Balaton Park yang menjadi sirkuit MotoGP Hungaria lebih banyak tikungan ke kiri daripada ke kanan.

