Jadwal MotoGP Malaysia 2026: Seusai Drama Australia, Marc Marquez Hadapi Ujian Krusial

jpnn.com - Marc Marquez memiliki misi khusus saat menghadapi MotoGP Malaysia 2026.

Seri ke-19 MotoGP 2026 itu akan berlangsung di Sirkuit Sepang pada 30 Oktober hingga 1 November mendatang.

Race di Negeri Jiran menjadi salah satu balapan penting karena persaingan menuju akhir musim makin memanas. Hasil di Sepang berpotensi memengaruhi perebutan gelar juara dunia.

Marquez datang dengan modal penting setelah memenangi sprint race MotoGP Australia. Kemenangan tersebut mengantarkannya ke puncak klasemen MotoGP 2026 dengan keunggulan 10 poin atas Jorge Martin.

Namun, peluang Marquez untuk memperlebar jarak dengan pesaingnya terhenti setelah balapan utama di Phillip Island dibatalkan akibat cuaca buruk. Rider Ducati Lenovo itu pun gagal menambah perolehan poin dari balapan utama tersebut.

Di sisi lain, Martin juga tidak bisa mengikuti balapan utama setelah mengalami kecelakaan saat sesi sprint race. Situasi ini membuat persaingan kedua pembalap menuju gelar juara dunia makin menarik untuk dinantikan.

Bagi Marquez, seri Malaysia menjadi kesempatan untuk kembali mengumpulkan poin sekaligus mempertahankan posisinya di puncak klasemen.

Meski demikian, Marquez tetap harus menghadapi persaingan ketat dari para rivalnya di Sirkuit Sepang. Hasil pada seri ini bisa menjadi faktor penting dalam menentukan arah persaingan pada penghujung musim.