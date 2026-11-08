Jadwal MotoGP Qatar 2026 Malam Ini, Marc Marquez Bisa Akhiri Perburuan Gelar

jpnn.com - Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 berpeluang mencapai titik akhir di Sirkuit Lusail, Qatar, Minggu (8/11/2026) malam WIB.

Marc Marquez memiliki kesempatan besar untuk memastikan gelar setelah meraih hasil positif dalam sprint race.

Balapan utama kelas MotoGP akan dimulai pukul 23.00 WIB.

Marquez mengawali hari terakhir dengan kepercayaan diri tinggi. Rider Ducati tersebut berhasil menjadi pemenang sprint race yang berlangsung pada Sabtu (7/11/2026) malam WIB.

Hasil itu semakin memperkuat posisinya dalam perburuan gelar. Marquez kini telah mengumpulkan 411 poin, sedangkan pesaing terdekatnya, Jorge Martin, tertinggal 49 angka.

Dengan kondisi tersebut, perhatian publik tertuju pada hasil balapan utama. Marquez berpeluang mengakhiri persaingan gelar musim ini apabila skenario yang dibutuhkan terpenuhi.

Marco Bezzecchi Start Terdepan, Marc Marquez Membayangi

Meski memiliki modal kemenangan, Marquez tidak akan memulai balapan dari posisi terdepan. Posisi pole position menjadi milik Marco Bezzecchi setelah pembalap Aprilia itu tampil impresif dalam sesi kualifikasi.

Bezzecchi mencatatkan waktu 1 menit 50,028 detik untuk mengamankan posisi pertama. Marquez akan mengawali balapan tepat di belakangnya, sementara Fabio Di Giannantonio menempati urutan ketiga.